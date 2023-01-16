طبيب أطفال يدشن مبادرة للكشف مجانا على غير القادرين.. «تكفيني دعوة حلوة»

أطلق طبيب أطفال بمحافظة كفر الشيخ مبادرة للكشف بالمجان على غير القادرين، وتوفير الدعم اللازم للأطفال الرضع وحديثي الولادة، معلناً عن رغبته في التخفيف عن الأسر المتعففة الأولى بالرعاية طمعاً للفوز بدعواتهم التي يعتبرها سلاحا مهما في حياته المهنية والشخصية.

وناشد الدكتور أحمد شرابي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، عبر صفحته الشخصية بـ«فيس بوك»، الجميع بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتفاعل معه الكثيرون من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مطالبين جميع الأطباء بأن يساهموا في تخفيف آلام المرضى وتخفيض أسعار الكشوفات.

«شرابي»: يوجد أسر ترفض المطالبة بكشف مجاني

«مصاريف التشغيل زادت خلال الفترة اللي فاتت، وتضامنا مع الأسر الأولى بالرعاية قلت لازم أطلق مبادرة حلوة للتخفيف عنهم، خاصة إن في أسر كتيرة متعففة ومش بترضى تطلب إنها تكشف ببلاش على أطفالهم»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور أحمد شرابي حديثه لـ«الوطن».

ويضيف: «أنا شغلي خدمي يعني أنا بقدم خدمة طبية بمقابل، وفي ناس مش بتكون قادرة تدفع فلوس الكشف، وفي أطفال بتبقى محتاجة ضروري إنها تتحجز في العناية المركزة أو الحضّانة ومفيش مع أسرهم ثمن ده، فكان لازم أعمل المبادرة دي».

«شرابي»: مش كل الدنيا فلوس

ليس ثمن الكشف هو ما ينتظره «شرابي»، ولكنه ينتظر الدعاء من أسر الأطفال: «مش كل الدنيا فلوس فيه حاجات أهم جدا بالنسبالي، زي دعوة حلوة من أهل طفل أو كلمة حلوة، ربنا كريم وبيبعد عننا كوارث، خاصة إني بشتغل حالات حرجة مع أطفال، فربنا سبحانه وتعالى بيبعد عني أي مشكلات أو أزمات بالخير اللي الواحد بيقدمه، وأنا بعمل ده صدقة جارية عني وعن أسرتي عشان ربنا يرحمني ويسترها معايا ومع أولادي، وإن شاء الله مستمر في مبادرتي».