العثور على جثتي مسن وشاب مجهول الهوية في أحد الشوارع بمنشأة ناصر

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور علي جثتي مسن وشاب مجهول الهوية في أحد الشوارع بمنشأة ناصر، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه، وطلبت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان إذا كانت الوفاة بسبب تعاطي المخدرات من عدمه، وصرحت بدفن جثة المسن بينما كلفت المباحث كشف هوية الشاب، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثتين تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الاهالي بالعثور علي جثتين في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثتين لـ مسن يدعي "ياسر يوسف عبد التواب" 48 سنه ، وجثة آخرى لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر ، وبالفحص تبين خلو الجثتين من ثمه إصابات ظاهرية ، كما تبين إرتدائها لكامل ملابسهما الداخلية والخارجية

عدم وجود شبهة جنائية

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية ، ورجحت أن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفيان لجرعة مخدرات زائدة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.