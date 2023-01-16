مصرع طالبة سقطت من بلكونة منزلها في دار السلام

تكثف الأجهزة جهودها لكشف غموض مصرع طالبة سقطت من الطابق السادس في دار السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

سقوط طالبة من بلكونة في دار السلام

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغا يفيد بسقوط طالبة من بلكونة منزلها بالطابق السادس بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «ليلى.أ.ع» 17 سنة طالبة، أسفل العقار محل الواقعة، وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بتهشم كامل بالرأس، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية.

التحريات عن سقوط الطالبة

وكشفت تحريات المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، ورجحت التحريات أن المتوفية كانت تقوم نشرالغسيل في البلكونة الخاصة بمنزلها الكائن بالطابق السادس واختل توازنها وسقطت في الشارع، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.