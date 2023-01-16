العثور على جثة فتاة في أحد شوارع مدينة نصر.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة في أحد الشوارع بمدينة نصر، وجري نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة لبيان هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وقررت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان إذا كانت المتوفاة من متعاطي المخدرات من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وطلبت استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكش ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم مدينة نصر ثالث، بلاغا بالعثور على جثة فتاة ملقاة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «بدور م م» 30 سنة، كما تم العثور على متعلقاتها الشخصية، وبمناظرة الجثة تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين أنها المتوفاة مدمنة لمخدر الهيروين، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة هو تعاطيها جرعة هيروين زائدة.