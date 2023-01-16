عاجل.. الحكومة: لا مد للعمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن نيّة الحكومة مدّ العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج، بعد 14 مارس المقبل، موضحا أنّه تواصل مع وزارة المالية، التي أكدت أنّه لا صحة لما هو متداول.

مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج

وأكدت وزارة المالية، في بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ آخر موعد للتسجيل في مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج، وسداد قيمة الوديعة المقررة وفقا لأحكام القانون، هو 14 ماري المقبل، مشددة على أنّه لا نيّة لمدّ العمل بالقانون بعد التاريخ الموضح.

غرف عمليات لضمان سرعة الإفراج الجمركي

وتابعت الوزارة، أنّ عدد المتقدمين للاستفادة من قانون تيسير سيارات المصريين في الخارج، وصل إلى أكثر من 35 ألف حساب، وجار تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية، لضمان سرعة الإفراج الجمركي والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات.

وفي سياق متصل، يستمر العمل بالتيسيرات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما في ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

وتضمنت التيسيرات إعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»، بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات»، وجرى التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، كما تم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وإتاحتها على «الأبلكيشن» الخاص بالمبادرة.

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