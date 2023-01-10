يوسف الحسيني: 14 مارس آخر موعد للتسجيل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، قائلا: «14 مارس المقبل آخر موعد للتسجيل في مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وسداد قيمة الوديعة، لو مصري عايش بره وعاوز تجيب عربية ده حقك».

وأضاف يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أن ضرائب الجمرك يتم وضعها على هيئة وديعة باسم الشاري موجودة في بنوك جرى الاتفاق عليها في حسابات وزارة المالية المصرية لمدة 5 سنوات ويتم استردادها في نهاية المدة، علما بأن هذه الوديعة يتم وضعها بالدولار وعند استردادها بقيمتها المصرية في الوقت المقرر.

وتابع: «فيه أسئلة لازم نطرحها.. حجم الإقبال على المبادرة دي أد إيه؟ من ساعة ما تم إطلاقها حتى هذه اللحظة.. والمستهدف بتاعي كان أد إيه؟ علشان لو فيه حاجة ينفع تتعدل في المذكرة التنفيذية نعدلها».