المالية: 14 مارس آخر موعد للتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج

يبحث عدد من المواطنين العاملين فى الخارج عن الموعد الأخير للتسجيل بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، وسداد قيمة الوديعة المقررة، خصوصا في ظل استقرار أسعار الصرف والإفراج عن كميات كبيرة من البضائع الموجودة في الموانئ، وإعلان وزارة المالية التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي، لإنهاء إجراءات التخليص بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، ويمكن الوصول إلى عناوين هذه المكاتب عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمبادرة.

14 مارس آخر موعد للتسجيل بالمبادرة

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن منتصف مارس المقبل سيكون آخر موعد للتسجيل بالمبادرة، وأن هذا الموعد هو الآخير وليس لدى الحكومة نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، بعد 14 مارس المقبل، خاصة أن هناك حوالي 34 ألف حساب تقدموا للاستفادة من هذه المبادرة، ويتم الإفراج الجمركي عن عدد من هذه السيارات بشكل يومي.

إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر

وأكدت وزارة المالية أن المواطن الذى يعمل فى الخارج ويحصل على موافقة استيرادية تكون صالحة لاستيراد السيارة لمدة سنة من تاريخ صدورها، موضحة أن هناك بعض التيسيرات التي وافق عليها مجلس الوزراء بخصوص مبادرة « تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، منها إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر، وتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل مُبينًا فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل.

إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة

وتضمن أيضا هذه التيسيرات إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، وإعادة تقييم السيارات وفقًا لفئات متدرجة «الأساسية، والمتوسطة، والعالية»؛ بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، وتم تشكيل غرفة عمليات لسرعة الإفراج الجمركي لتذليل أي عقبات.