«الاتصالات»: تراجع أعداد مشتركي الهاتف المحمول 2 مليون و290 ألف مشترك

كشف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تراجع عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر إلى 99 مليونا و100 ألف مشترك بنهاية أكتوبر 2022، مقابل 101 مليون و930 ألف مشترك في نفس الفترة من العام 2021، بنسبة تراجع نحو 2 مليون 290 ألف مشترك خلال عام.

وبحسب تقرير موجز مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصادر عن الوزارة، فإن أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول ارتفع حيث وصلت إلى 69.49 مليون مستخدم بداية أكتوبر الماضي مقابل 61.79 مليون مشترك في نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت نحو 7 ملايين و700 ألف مشترك جديد.

زيادة سنوية بنسبة 12% في مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول

وأشارت الوزارة في تقريرها، أن نسبة الزيادة في استخدام الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول وصلت إلى 12.4%، حيث تمت هذه النتائج وفقا لمسح قامت به الوزارة على الاسر الافراد الذين يستخدمون الاتصالات.

وبحسب تقرير اوكلا العالمية المتخصصة في قياس سرعات الإنترنت فإن ترتيب مصر تراجع مركزين في سرعات إنترنت الموبايل، وجاءت في المرتبة 86 عالميا بسرعة 22.17 ميجابايت/ ثانية، متفوقة على كل من المغرب وروسيا وتونس، وتصدرت دولة قطر المركز الأول عالميا في سرعات إنترنت الموبايل، إذ سجلت 176.8 ميجا بايت/ ثانية، متفوقة على الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الثاني بسرعات بلغت 139.41 ميجا بايت/ ثانية.

اعتماد اعداد كبيرة من المواطنين على خدمات الهاتف المحمول

وقال المهندس أحمد حنفي خبر الاتصالات، لـ«الوطن»، أن هناك زيادة في أعداد مستخدمي إنترنت الموبايل بسبب اعتماد عدد كبير من المواطنين على خدمات الهاتف المحمول حاليا، مشيرا إلى الهاتف المحمول أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس، كما أن استخدام الإنترنت في العمل والترفيه ضرورة قصوى مما أدى ذلك إلى زيادة أعداد المستخدمين.