مصر تتقدم 4 مراكز في سرعة الإنترنت الأرضي عالميا.. والصين الأولى

كشف تقرير «أوكلا» العالمية المتخصصة في قياس سرعات الإنترنت، عن تقدم مصر 4 مراكز في سرعات الإنترنت الأرضي «Fixed Broadband»، إذ وصلت إلى المرتبة 88 عالميا بسرعة 45.79 ميجابات/ ثانية، بنهاية نوفمبر الماضي، بعد أن كانت في المرتبة 92 في أكتوبر 2022.

تراجع مصر مركزين في سرعات إنترنت الموبايل

وكشف التقرير عن تراجع مصر مركزين عالميا في سرعات إنترنت الموبايل، وجاءت في المرتبة 86 عالميا بسرعة 22.17 ميجابايت/ ثانية، متفوقة على كل من المغرب وروسيا وتونس.

قطر الأولى عالميا في سرعات إنترنت الموبايل

واحتلت دولة قطر المركز الأول عالميا في سرعات إنترنت الموبايل، إذ سجلت 176.8 ميجا بايت/ ثانية، متفوقة على الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الثاني بسرعات بلغت 139.41 ميجا بايت/ ثانية.

ووفقا لتقرير «أوكلا» فإن دولة الصين احتلت المركز الأول عالميا في سرعات الإنترنت الأرضي بسرعة وصلت إلى 216.46 ميجا بايت/ ثانية، متفوقة على سنغافورة التي تربعت على عرش سرعات الإنترنت الأرضي لسنوات، وتايلاند التي احتلت المركز الرابع بسرعات بلغت 205.63 ميجا بايت/ ثانية.

60 مليار جنيه استثمارات مصرية لتحسين الإنترنت

وقال المهندس إسلام خالد خبير الاتصالات، إن تقدم مصر في الترتيب العالمي لسرعات الإنترنت الأرضي، يرجع إلى حجم الاستثمارات التي جرى ضخها في مجال تطوير البنية التحتية المتعلقة بخدمة الإنترنت، وتخطى 60 مليار جنيه في أقل من 5 سنوات.

وأضاف لـ «الوطن»، أن مصر كانت فى المركز الـ 40 على مستوى القارة الأفريقية في عام 2019، وحاليا أصبحت الأولى أفريقيا في سرعات الإنترنت، مشيرا إلى أن عام 2022، شهد إنشاء 2930 برج محمول، لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، بزيادة 30% في أبراج المحمول المنشأة عن العام السابق، وهو ما يؤكد حرص الدولة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.