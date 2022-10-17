مؤشرات سوق الاتصالات.. «تيك توك» الأعلى استخدامًا في مصر

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تقرير مؤشرات سوق الاتصالات النصف سنوي، أن التطبيقات الأعلى استخدما وفقا لحجم الحركة هو تطبيق «تيك توك»، الذي جاء في المرتبة الأولى، بينما احتل المركز الثاني «يوتيوب»، وجاء في المركز الثالث تطبيق «تليجرام».

مستخدمو الهاتف المحمول 99.5 مليون مشترك

وتابع التقرير، أن عدد مستخدمي الهاتف المحمول في مصر وصل إلى 99.5 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما وصل عدد مشتركي الانترنت عن طريق الهاتف المحمول الى 69.7 مليون مشترك في نفس الفترة أيضا.

وتابع التقرير، أن هناك 9.7 مليون مشتركك في الإنترنت الثابت و11.3 مليون مشترك في التليفون الأرضي الثابت، بزيادة كبيرة عن الأعوام السابقة.

وأكد تنظيم الاتصالات، أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على استخدام المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول حيث بلغ عدد المستخدمين لتلك المحافظ 18 مليون مشترك، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستخدام لتلك المحافظ لسهولتها.

31 ألف محطة تقوية

وعن عدد المحطات التي تم انشائها مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، أوضح الجهاز، أن هناك 31 ألف محطة تقوية تم إنشائها، لتحسين جودة الخدمات، حيث أوضح الجهاز في تقريره أن السعة الدولية للإنترنت وصلت لنحو 5.6 تيرا بايت، فيما بلغ حجم الاستهلاك على الانترنت حوالي 677 ألف تيرا بايت بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وفسر خبير الاتصالات إسلام خالد ارتفاع أعداد مشتركي خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر، بإن هناك اعتمادًا كبيرًا على تلك الخدمات في إنجاز الاعمال، مشيرة الى أن الانترنت أصبح عصب الحياة حاليا، والسوق المصرية سوق واعدة، وأضاف خالد لـ«الوطن"، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في خدمات الاتصالات بعد التوسع في إنشاء محطات التقوية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.