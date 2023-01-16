ذكرى ميلاد كريمة مختار.. «أديت رسالتي وليس في حياتي ما أخجل منه»

تحل اليوم الذكرى الـ89 لميلاد الفنانة كريمة مختار، التي قدمت للوسط الفني عددا كبيرا من الأعمال الفنية على مدار مشوار طويل، كانت خلاله نموذجا للأم المصرية، ومثالا للحنية والطيبة، ورغم رحيلها منذ 6 سنوات لكنها ما زالت باقية بأعمالها الفنية.

آخر كلمات كريمة مختار قبل رحيلها

«لقد أديت رسالتي وليس في حياتي ما أخجل منه أو يزعجني»، بهذه الكلمات أنهت الفنانة كريمة مختار مشوارها الفني، حسبما أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي في تصريح سابق لـ «الوطن»، الذي كان قريبا منها في أزمتها الصحية قبل التقاط أنفاسها الأخيرة.

آخر أعمال كريمة مختار

كان آخر أعمالها الفنية مسلسل «المرافعة» التي قدمته عام 2014، وبعدها اختفت عن الوسط الفني لمدة 3 سنوات كاملة، وجسدت دور الحاجة بركة، والعمل من بطولة فاروق الفيشاوي، باسم ياخور، طلعت زكريا، محسن محي الدين، شيرين رضا، تامر عبد المنعم، ومن تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج عمر الشيخ .

محطات في حياة كريمة مختار

حازت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت بعدها مع بابا شارو في برامج الأطفال في الإذاعة، وعملت لسنوات في اﻹذاعة .

ولم تستطع العمل في السينما في البداية بسبب رفض عائلتها، حتى جاءتها الفرصة بعد زواجها من المخرج والممثل نور الدمرداش.

شاركت في بطولة العديد من الأفلام بشخصية الأم بكافة تنويعاتها، ومن أفلامها «الحفيد، رجل فقد عقله، الليلة الموعودة، سعد اليتيم، الفرح، ساعة ونص»، كما أدت كذلك شخصية الأم في الدراما التلفزيونية، من مسلسلاتها «يتربى في عزو، البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة».