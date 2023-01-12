 في ذكرى وفاة كريمة مختار.. كواليس مشهد ضرب «حمادة عزو» كما روته «ماما نونا»

أدت أدوارها باحترافية على شاشة التلفزيون والسينما والمسرح، هي واحدة من أفضل النجمات التي شعر المصريون بأنها «أم» لهم، وهي تؤدي دور الأم في العديد من الأعمال المهمة، تميزت بصوتها الحنون وملامحها الناطقة بالحب وعطائها البالغ ولمساتها الرقيقة، صفات جعلتها أيقونة بارزة للأمومة بالعالم العربي، كما أنها كانت تتأثر بأدوارها وتتقمص الشخصية كأنها حقيقية تعيشها وليس مجرد تمثيل، وهو ما برز بشدة في مسلسل «يتربى في عزو» الذي قدمت فيه دور «ماما نونا»، إنها الفنانة كريمة مختار «أيقونة الأمومة»، التي تحل اليوم ذكرى وفاتها السادسة.

كواليس مشهد ضرب ماما نونا لـ حمادة عزو

روت الفنانة كريمة مختار خلال لقائها في برنامج «90 دقيقة» مع نجلها الإعلامي معتز الدمرداش والإعلامية مي الشربيني، تفاصيل مشهد ضرب الفنان يحيى الفخراني الذي كان يؤدي دور «حمادة عزو»، موضحة أنها كانت تشعر بالخوف تجاهه من أول لحظة تسلمت فيها السيناريو: «مشهد متعب وصعب على أي أم تضرب حبيبها اللي ربته»، مضيفة أن هذا المشهد يعبر عن صدمات بالنسبة للأم المصرية.

كريمة مختار: ضرب «حمادة عزو» كان كارثة وغير متوقع

وأوضحت الفنانة كريمة مختار، خلال اللقاء، أن ضرب ابنها «حمادة عزو» كان كارثة وأمر غير متوقع بالنسبة لـ«ماما نونا»، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالتعب قبل تصوير المشهد بأسبوع، وظلت فترة بعيدة عن التصوير: «أنا كنت عيانة ومش عارفة مالي، وخايفة جدا من تصوير المشهد، وبقول يا رب يتأخر، وأول ما نزلت التصوير على طول بدأنا بالمشهد ده ومكنش قدامي حل تاني».

وأشارت إلى أنه ليس من السهل على «ماما نونا» ضرب رجل في مثل عمر «حمادة»، خاصة أن بينهما كل هذا الكم من الحب والارتباط.

تأثير دور ماما نونا على المشاهدين

وعلى الرغم من تاريخ كريمة مختار الكبير والحافل بالأدوار المتنوعة، إلا أن شخصية «ماما نونا» تعد من أبرز الأدوار التي قدمتها على الإطلاق، خاصة أنها تمثل الأم المصرية الطيبة البسيطة التي تحب أبناءها بجنون ولا تستطيع الاستغناء عنهم أو ترفض لهم طلب، ولاقت الشخصية تفاعلا مع الجمهور منذ عرض المسلسل عام 2007، حتى الآن.