في ذكرى وفاتها.. أبرز 5 شخصيات جسدتها كريمة مختار خلال مشوارها الفني

تعد الفنانة كريمة مختار، التي يمر 6 سنوات على ذكرى وفاتها ورحيلها في 12 يناير عام 2017، إحدى أشهر الممثلات اللاتي جسّدن الأمومة في عالم الفن سواء على شاشتي السينما والتليفزيون وخشبة المسرح، على مدار مشوار فني طويل، بدأ مع نهاية خمسينيات القرن الماضي، واستمر حتى عام 2014 وظهورها الأخير من خلال مسلسل «المرافعة» و«دلع البنات».

وفي ذكرى وفاة الفنانة كريمة مختار، التي يلقبها كثير من العاملين في الوسط الفني بـ«ماما كريمة»، تستعرض «الوطن» أبرز 5 شخصيات فنية جسدتها وارتبط بها الجمهور وهي كالتالي:

فيلم «الحفيد»

عام 1975 قدمت كريمة مختار، شخصية زينب، في فيلم الحفيد، وهي الأم التي تنجب نحو 7 أبناء، ويعاني زوجها من كثرة الإنفاق وتدخلاتها في حياة ابنتيها بعد زواجهما، وجمعتها مواقف كوميدية كثيرة مع زوجها حسين وقام بدوره عبدالمنعم مدبولي، الفيلم للكاتب عبدالحميد جودة السحار، سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب، إخراج عاطف سالم، بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، محمود عبدالعزيز، منى جبر.

مسرحية «العيال كبرت»

عام 1979 شاركت في مسرحية «العيال كبرت»، وجسدت شخصية زينب الأم الطيبة التي تحنو على أبناءها، وتعامل زوجها برفق ولين بالرغم من معرفتها بشأن نيته الزواج بامرأة أخرى، المسرحية بطولة سعيد صالح، أحمد زكي، يونس شلبي، حسن مصطفى، نادية شكري، للكاتب بهجت قمر، إخراج سمير العصفوري.

فيلم «رجل فقد عقله»

عام 1980 جسدت شخصية فهيمة زوجة المهندس أحمد، التي تتمتع بطيبة شديدة، وذلك خلال فيلم «رجل فقد عقله»، أمام فريد شوقي، عادل إمام، إكرامي، سهير رمزي، تأليف علي الزرقاني، إخراج محمد عبدالعزيز.

مسلسل «يتربى في عزو»

عام 2007 جسدت شخصية ماما نونا، خلال أحداث مسلسل «يتربى في عزو»، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت عرضها، بطولة يحيى الفخراني، سامح الصريطي، أشرف عبدالغفور، رانيا فريد شوقي، ياسر جلال، للكاتب يوسف معاطي، إخراج مجدي أبو عميرة.

فيلم «الفرح»

عام 2009 قدمت شخصية أم زينهم، في فيلم «الفرح»، للكاتب أحمد عبدالله، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة خالد الصاوي، روجينا، دنيا سمير غانم، باسم سمرة، صلاح عبدالله، ماجد الكدواني، سوسن بدر.ببا