وزير البترول ورئيس شركة إيني الإيطالية يوقعان مذكرة نوايا حول التكامل التكنولوجي

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وكلاوديو ديسكالزي رئيس شركة إيني الإيطالية توقيع مذكرة نوايا حول التكامل التكنولوجي لخفض وتقييم غازات الشعلة وتكنولوجيا خفض الانبعاثات الأخرى بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة إيني الإيطالية.

مبادرات من شركة إيني الإيطالية

وقع الاتفاقية كل من الدكتور مجدي جلال رئيس شركة إيجاس وجويدو بروسكو رئيس عمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني، وبموجب المذكرة ستقوم الشركتان بدراسة وتحديد الفرص المتاحة لعمليات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مشروعات قطاع البترول والغاز في مصر وإعداد خطة رئيسية للاستفادة الاقتصادية من الغازات الناتجة عن هذه العمليات وبالتالي ستقوم كل من إيجاس وإيني باتخاذ خطوات هامة لخفض حرق غازات الشعلة والانبعاثات لأقل مستوى فني وتقييم وتنفيذ عدة مبادرات لخفض غازات الاحتباس الاحراري بما في ذلك انشاء وحدات الكهرباء الكهروضوئية وتقييم مبادرات جمع والتقاط وتخزين واستخدام الكربون.

المبادرات العالمية

وتأتي هذه المذكرة في إطار التزام مصر بالمبادرات العالمية التي تهدف للحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات ومواجهه آثار التغير المناخي واستكمالاً للجهود والمبادرات التي تم الإعلان عنها خلال قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر شهر نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ ، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يوليو 2021 بين شركة إيجاس والشركة القابضة للكهرباء مع شركة إيني الإيطالية بهدف التعاون في تحديد وتقييم الفرص المشتركة لدعم إزالة الكربون من خلال تحديد فرص العمل في مجال التحول الطاقي الذي يتضمن جمع والتقاط وتخزين واستخدام الكربون ، حيث أن شركة إيني تمتلك خبرات وتكنولوجيات متطورة في مجال خفض الانبعاثات والتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه.

دعم خفض الانبعاثات المباشرة لغازات الاحتباس الحراري

وأكدت شركة إيني الإيطالية التزامها بالتعاون الجاد والشراكة مع إيجاس في عملية إزالة الكربون ودعم خفض الانبعاثات المباشرة لغازات الاحتباس الحراري من خلال خفض حرق غاز الشعلة، وخفض انبعاثات الميثان، وضخ استثمارات في صناعة الغاز الطبيعي وكفاءة الطاقة مما سيسمح بالاستفادة من غازات الشعلة في عمليات إنتاج الهيدروكربونات.