وزير البترول: برنامج التحول الرقمي تطور كثيرا منذ بدء عملية التحديث في 2016

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الحرص على دعم التكامل بين صناع القرار، ودعم الأنشطة في كل مراحل الصناعة، مضيفا خلال كلمته الافتتاحية فى مائدة مستديرة تحت عنوان مستقبل التقدم الرقمي فى صناعة البترول والغاز، أن «التحول الرقمى ليس مجرد استخدام التقنيات الجديدة لتحسين العمليات، لكنه يتطلب تكاملًا أساسيًا في استخدام وربط التقنيات الرقمية فى كل مجالات الأعمال، كتغيير النظم التى تعمل بها الشركات، والثقافات المرتبطة بذلك».

وأشار الملا إلى أن تخصيص برنامج للتحول الرقمي منذ بداية رحلة التطوير والتحديث في عام 2016، موضحا أن «البرنامج تطور كثيرًا، فقد ركزت المرحلة الأولى على استخدام البيانات وتدفقها بين كيانات القطاع، من خلال نظام ERP، ما زاد من تدفق المعلومات بشكل سلس، بما يدعم اتخاذ القرار».

تنفيذ أكثر من 70 مشروعًا رقميًا في قطاع البترول

وكشف الملا عن تنفيذ أكثر من 70 مشروعًا رقميًا في قطاع البترول، مؤكدا أنها تمثل قصص نجاح للتحول الرقمي، بالمشاركة مع الشركاء الرئيسيين لقطاع البترول من الشركات العالمية العاملة في مصر.

وأعرب عن ثقته فى قدرة القطاع البترول والغاز المصري على مواصلة رحلة التحول الرقمي، من أجل تحقيق الاستدامة والحفاظ على المبادئ الرئيسية للقطاع، وهي السلامة والابتكار والشفافية والكفاءة وتحقيق قيمة مضافة من البيانات.

رئيس «أباتشي- مصر» يشرح أهمية التحول الرقمي

من جهته، أكد ديفيد تشي، رئيس شركة أباتشي- مصر، أهمية استمرار الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية بصناعة البترول والغاز فى مصر، للتخطيط للخطوات المقبلة، وتذليل المصاعب، مشددا على أهمية التحول الرقمي، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها العالم حاليا.

وأوضح أن التحول الرقمي أصبح ضروريا وليس اختياريا، لافتا إلى دور التكنولوجيا الحديثة فى دعم اتخاذ القرار، وكفاءة العمليات واستدامة الإمدادات، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة، ما يحقق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.