وزير البترول: مصر تعزز تواصلها مع كبار مستثمري التعدين في العالم

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي الثاني بالعاصمة السعودية الرياض، بصحبة الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة وبندر الخٌريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، ضمن مشاركته، اليوم، في فعاليات هذا الحدث الذي يجمع نخبة من وزراء التعدين وقادة ومستثمري الصناعة التعدينية عالمياً.

سلاسل توريد معدنية موثوقة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا

وشملت جولة الوزير تفقد مناطق وأقسام المعرض الذي يعكس شعار المؤتمر «نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا»، حيث يتضمن منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق أفريقيا وغرب ووسط آسيا، باعتبارها مناطق تعدينية واعدة قادرة على المساهمة في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن.

مصر تعزز تواصلها مع كبار مستثمري التعدين

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن مصر تعزز من تواصلها مع كبار مستثمري التعدين العالميين تطبيقاً لنهج مدروس للترويج المكثف للفرص الاستثمارية والمميزات التعدينية المتواجدة في مصر والذي تعمل عليه الوزارة في إطار خارطة طريق لتطوير وتحديث هذا القطاع واجراء الإصلاحات اللازمة لدفعه الى الإمام.

وأعرب الوزير عن تهنئته للوزراء والمسئولين بالمملكة على نجاح المؤتمر في نسخته الثانية، مؤكداً على دعم مصر الكامل للتعاون التعديني مع المملكة وتبادل الخبرات التي تعزز من فرص البلدين الشقيقين في التكامل والانتفاع بمواردهما التعدينية وزيادة القيمة المضافة.