أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم الأحد

لم تتغير أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المختلفة اليوم 15 يناير 2023 وسجلت استقرار ملحوظا.

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة صباح اليوم، نرصد أسعار الخضروات اليوم الأحد الموافق 15 يناير.

أسعار الخضروات اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم الأحد 15-1-2023، في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، كما يلي:

- تراوح سعر البطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البسلة بين 11 و15 جنيهًا.

- تراوح سعر الثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- تراوح سعر الملوخية بين 3 و7 جنيهات

- تراوح سعر الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

- فلفل رومي بين 6 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو بصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو بامية بين 16 و20 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو باذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

- سجل سعر كيلو خيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر القرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

كما تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الجزر بين 8 و10 جنيهات.