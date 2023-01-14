أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم.. البطاطس بـ4 جنيهات

سجلت أسعار الخضروات اليوم استقرارًا ملحوظًا لليوم الـ15 على التوالي في الأسواق المختلفة اليوم 14 يناير 2023.

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في سوق حدائق القبة صباح اليوم، نرصد أسعار الخضروات اليوم السبت الموافق 14 يناير.

أسعار الخضروات اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم السبت 14-1-2023، في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، كما يلي.

- كوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

- بطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- بسلة بين 11 و15 جنيهًا.

- ثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- ملوخية بين 3 و7 جنيهات

- فاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- بذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- فلفل رومي بين 6 و10 جنيهات.

- سجل سعر كيلو بصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو بامية بين 16 و20 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو بذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

- سجل سعر كيلو خيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

تراوح سعر كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الفلفل بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر الكرنب بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر القرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

تراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

كما تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو فلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الجزر بين 8 و10 جنيهات.