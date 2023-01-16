مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره من ممر غير قانوني بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه أسفل عجلات قطار «كفر الشيخ- بيلا»، وذلك أثناء عبوره من معبر غير قانوني في المنطقة ما بين مزلقان الإنشاء والتعمير ومستشفي الزهور بنطاق قسم أول كفر الشيخ.

وأصيب الشاب بإصابات بالغة وتوفى متأثرًا بإصابته، ليُجرى نقله عن طريق سيارة إسعاف إلى استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، ثم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع شاب

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من إدارة البحث الجنائي، وكذلك مأمور قسم أول كفر الشيخ، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة شاب ووفاته متأثرًا بإصابته، وذلك أثناء عبوره من معبر غير قانوني في المنطقة ما بين مزلقان الإنشاء والتعمير ومستشفى الزهور بنطاق قسم أول كفر الشيخ، ليلقى مصرعه متأثرًا بإصابته، ويجرى إيداع الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

إيداع الجثة بمشرحة المستشفى

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين وفاة شاب يدعى«ع.أ.م.ي»، 30 عاما، مقيم في كفر الشيخ، حيث جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة إداري قسم أول كفر الشيخ، وجري إخطار جهات التحقيق، التي أمرت بتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الجثمان، كما أمرت بطلب تحريات المباحث الجنائية عن الواقعة وظروفها وملابساتها وقوفًا إلي حقيقتها، وما إذا كان هناك شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه وفي حال وجود شبهة جنائية تعاد أوراق القضية مرة آخري لجهات التحقيق وفي حال عدم وجود شبهة جنائية يصرح بدفن جثمان الشاب بمعرفة أسرته.