«الداخلية» تضبط 12 متهما بسرقة مبلغ مالي من مواطن بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة وبرفقته زوجته وشقيقها بتعرضهم للسرقة حال استقلالهم سيارتين ملاكي بطريق «جمصة - دمياط» بدائرة المركز ، حيث فوجئوا بقيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة ميكروباص باستيقافهم بزعم كونهم رجال شرطة والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهاتفي محمول ولاذوا بالفرار.

بالفحص ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تعرف المُبلغ على (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية) واتفقا على التقابل بمدينة المنصورة لتغيير المبلغ المالي المستولى عليه بالعملة الأجنبية وحال سيرهما بالطريق المُشار إليه فوجئا بقدوم السيارة الميكروباص واستيقافهما على النحو المُشار إليه.

القبض على التشكيل العصابي

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة 12 شخصا أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، لعدد 8 منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظات دمياط والدقهلية والشرقية والجيزة.

اعترافات المتهمين بالسرقة

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن الجيزة - الدقهلية - الشرقية - دمياط وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه - عدد 3 سيارات.