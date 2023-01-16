نظر استئناف الطفل المتهم بقتل «مشرفة بورسعيد» في جلسة 31 يناير

حددت محكمة استئناف أحداث بورسعيد جلسة يوم 31 يناير الجاري، لنظر محاكمة الطفل «حسين م. ف.»، 14 سنة، المتهم بقتل «داليا الحوشي»، والمعروفة إعلاميا باسم مشرفة بورسعيد، بالاشتراك مع ابنتها «نورهان خليل» طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، والتي تم الحكم في قضيتها من محكمة جنايات بورسعيد يوم السبت الماضي بإحالة أوراق قضيتها إلي مفتي الجمهورية.

الحكم بإيداع الطفل المتهم مؤسسة عقابية

وقضت محكمة أحداث بورسعيد أمس الأحد بإيداع الطفل «حسين م. ف.»، 14 سنة، مؤسسة عقابية «دار أحداث» وذلك بعد اعترافه أمام المحكمة بقتل المجني عليها «داليا الحوشي»، والمعروفة باسم مشرفة بورسعيد، وأنه دبر قتلها بالاشتراك مع ابنتها نورهان.

الطعن على الحكم وتحديد جلسة استئناف

وتقدم محامي الطفل المتهم اليوم بطلب استئناف والطعن على الحكم أمام المحامي العام لنيابات بورسعيد وتحدد جلسة 31 يناير 2023 لنظر استئناف الحكم الصادر بإيداع المتهم مؤسسة عقابية.

بدأت وقائع القضية يوم 14 ديسمبر 2022 عندما تبلغ لمباحث بورسعيد وجود جثة «داليا الحوشي»، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من ابنتها المدعوة «نورهان خليل» طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة بورسعيد، وشريكها في ارتكاب الجريمة «حسين م. ف.»، 14 سنة، وبالقبض عليهما اعترفا تفصيلا بارتكاب الواقعة مثلا الجريمة أمام النيابة العامة.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها بإحالة أوراق المتهمة «نورهان» إلى مفتي الجمهورية وحددت جلسة يوم 18 فبراير 2023 للنطق بالحكم، فيما قررت محكمة الأحداث اليوم إيداع الطفل «حسين م. ف.»، 14 سنة، مؤسسة عقابية «دار أحداث» وهو الحكم الذي تحدد جلسة استئناف له.