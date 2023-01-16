المؤبد للمتهمين بقتل «عامل البنزينة» في بورسعيد.. «دافع عن مسن»

قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد، حبس متهمين بالسجن المؤبد؛ لارتكابهما جريمة قتل عامل محطة وقود المعروفة إعلاميا بـ«شهيد الشهامة» ليلة عيد الفطر الماضي؛ لأنه رفض معاملة أحدهما السيئة لمسن: «قائلا عيب دا قد أبوك»، فترصد له وأحضر صديقه وطعناه وقت الإفطار.

وجهت النيابة العامة اتهامًا إلى محمد أحمد العربي ومحمد السيد سليم، بقتل أمير أشرف البطوط.

شهادة الطبيب الشرعي

وقال عصام سلامة ممثل الدفاع عن أسرة شهيد الشهامة أمير أشرف البطوط، إن المحكمة استمعت إلى شهادة الطبيب الشرعي الذي أظهر جريمة القتل وسبق الإصرار وليس ضرب أفضى إلى موت، حيث أن المتهم الثاني ضرب شهيد الشهامة من أعلى إلى أسفل وتم تحريك السلاح داخل أحشائه فقطع عدة شرايين موصلة للطحال والحجاب الحاجز والقلب مما يثبت أن القاتل أراد ازهاقروح المجني عليه.

كواليس الجريمة

وأوضح كواليس القضية أن المتهم الثاني أثناء تمويله للبنزين دب خلاف بينه وبين أحد الزبائن من كبار السن، فتدخل المجني عليه «أمير»، وحاول أن ينقذ المسن قائلا له: «عيب دا قد أبوك»، وانصرف المتهم الثاني وهو يكمن شرا للمجني عليه ويعلن أنه سينتقم من أمير.

وعاد بأخر للبحث عن أمير فلم يجده في المحطة وعرف عنوان منزله وذهب إلى أمه فسألها عن القتيل فقالت لهما بنية سليمة «أبني رجع الشغل وهيفطر هناك مع زملائه» ثم عادا التهمان إليه في محطة البنزين في وقت الإفطار في رمضان الماضي ليلة عيد الفطر المبارك، وناديا عليه وخرج لهما فضربوه فسقط أرضا ثم طعنه المتهم الأول مرتين الأولي بالقلب والثانية تم تحريك السلاح الأبيض بزاوية 180 درجة، أدت إلى قطع جزء من البطين بالقلب والحجاب الحاجز والمعدة وأسفرت عن وفاته.