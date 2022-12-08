تشييع جنازة شهيد الشهامة بسوهاج.. حاول إنقاذ حياة 4 أشخاص

دموع وبكاء وأحزان، في جنازة مهيبة لشهيد الشهامة والمواقف، كما قيل عنه من أبناء بلدته، لشخص دفع حياته من أجل مساعدة غيره، إذ هرع بمعداته لانتشال جثتين من أسفل الرمال، ولكن كان للقدر كلمته، وهي أن يلقى مصرعه معهم.

وشيع الآلاف من أهالي مركر جهينة شمال محافظة سوهاج، شهيد الشهامة، الذي وجه معداته لاستخراج جثتين، عقب انهيار الأتربة عليهما أثناء تنقيبهما عن الآثار.

وقال عصام محمد، نجل شقيق مالك المنزل المنهار، ونجل المتوفي الآخر: إنه «عقب انهيار المنزل على عمي والآخر ابن محافظة المنيا، لم يستطيع أحد إنقاذهم، وفور سماع (كمال المرسي) قام مباشرة بإرسال الحفار والمعدات وجاء معهم».

كان يعمل بيديه

وأضاف «محمد»: أنه «مات الجدع مات رجل الأعمال كمال المرسي» الذي لم يكتف بالمعدات فقط بل كان يعمل بيديه مع رجال الوحدة المحلية في رفع الأتربة والرمال لكي يستخرج المتوفين، وأثناء عمله برفقة نجل عمي الذي كان عائدًا من محافظة البحيرة حيث كان يعمل هناك، انهارت حائط مبني بالطوب الأبيض عليهما ما أدى إلى مصرعهما في الحال.

فقدنا رمزا من رموز الشهامة والكرم

وقال خالد جمال، أحد أبناء مركز جهينة: إننا فقدنا رمزًا من رموز الشهامة والكرم، فكان لم يتأخر عن قضاء متطلبات لأي شخصا يريد خدمة، فهو رجل المصالحات والأعمال الخيرية، وشاء الله أن نفتقده أثناء مشاركته في انتشال جثتين، فهو شهيد الشهامة و«الجدعنة والرجولة».

وصرحت جهات التحقيق المختصة بدفن جثث 4 أشخاص، لقيوا مصرعهم جميعًا داخل حفرة للتنقيب عن الآثار.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي اللواء محمد عبدالمنعم مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بانهيار حفر للتنقيب عن الآثار ووجود حالات وفيات ومصابين، بدائرة المركز.

مصرع 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار

وتبين من خلال الفحص، أنه أثناء قيام المدعو «توفيق. ك. م» 47 سنة، عامل، ويقيم بدائرة المركز، و«عبدالله. س. ف» 23 سنة ويقيم قرية تلا في محافظة المنيا، بحثًا عن الآثار بمنزل مشيد بالبلوك - ملك الأول - انهار عليهما الحفر ما أدى إلى مصرعهما، وأثناء محاولة كل من «كمال. م. ا» 48 سنة رجل أعمال، و«طارق. ع. م» 32 سنة، انهار عليهما باقي ناتج الحفر، ما أدى إلى مصرعهم جميعًا، متأثرين بإصابتهم.

كما نتج عن الواقعة إصابة كل من المدعو «عمر. ع. م» 30 سنة، وشقيقه «ح.ع. م» 42 سنة، و«إ. ب» 22 سنة، و«ح. ب. م» 30 سنة، ويقيمون في دائرة مركز جهينة.