وزيرة الثقافة: معرض الكتاب نافذة مصر على العالم

قالت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إنَّه في ظل ما يشهده العالم من تغيرات على كل الأصعدة لم يقع لها مثيل من قرن أو أكثر، وفي ظل بقايا تأثير الجائحة والأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم وتجتاح اقتصاديات دوله.

وأضافت وزيرة الثقافة، خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل معرض الكتاب عرض بشاشة «إكسترا لايف»، «تحرص مصر دائمًا بتوجيه ودعم وإصرار من قيادتها السياسية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن يظل معرض القاهرة الدولي للكتاب نافذة مصر الثقافية على العالم وبابا لثقافة العالم إلى مصر».

معرض الكتاب برعاية الرئيس السيسي

وتابعت: «53 دورة مضت ونجحت وتركت بصمات مضيئة وجهد مضني وإبداع فائق بذل بذل حقيقي لكل من شارك للإعداد لها من قادة مسؤولي وزارة الثقافة المصرية وهيئة الكتاب السابقين، واليوم نعلن عن تفاصيل دورة المعرض الـ45 التي تأتي برعاية الرئيس السيسي ليكون لها أهمية المبادرات الرئاسية الكبرى التي تدخل مصر بها الجمهورية الجديدة؛ التي تبني الإنسان كما تبني العمران وتهتم بالتنوع الثقافي المصري، وتدرك الأهمية القصوى للمعرفة والعلم ببناء الشخصية المصرية».

تأثير المعرض مستمر وممتد

واستطردت وزيرة الثقافة: «المعرض يعقد لمدة أسبوعين في العام، لكن تأثيره الثقافي يظل باقيا طوال العام، ليس فقط على مستوى الكتاب بل ومستوى الثقافة والوعي».