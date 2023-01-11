وزيرة الثقافة تناقش ترتيبات احتفالية ختام «القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية»

ترأست الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الاجتماع التحضيري للجنة العليا للإعداد لختام فعاليات «القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي لعام 2022»، لمناقشة كل الترتيبات الخاصة بحفل الختام، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

ووجهت وزيرة الثقافة، بأن تكون الاحتفالات ذات مزيج يعكس ما تزخر به القاهرة من إرث يضرب بجذوره في عمق التاريخ، وما مر عليها من حضارات متعددة، مع التركيز على ما تمتلكه من تنوع ثقافي ومزيج تراثي متفرد.

وأكدت أن حفل الختام ستتضافر فيه جهود كل قطاعات الوزارة، من أجل أن يخرج بشكل يليق بتاريخ وحضارة مصر، مشيدة بجميع الفعاليات التي نظمتها الوزارة على مدار العام.

ناقش الاجتماع الموعد المقترح للاحتفالية، وخطة المعارض المصاحبة لها من خط عربي وفنون الحرف التراثية وفنون تشكيلية، كما ناقش المقترحات المقدمة لمكان الاحتفالية وفقراتها، ومراسم تسليم شعلة التنصيب للعاصمة الموريتانية «نواكشوط»، التي أعلنتها منظمة «الإيسيسكو» عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي لعام 2023.

تضم اللجنة العليا للإعداد لختام فعاليات «القاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي لعام 2022»، الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، المهندس محمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور أمير نبيه رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافي غير المادي، أحمد سعودي مدير مكتب الوزير، الكاتب والفنان محمد بغداي، محمود محمود مدير عام الهيئات التابعة، ومهندسة الديكور رانيا فائق.

القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي

كانت فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، انطلقت في الـ10 من أبريل 2022 من سور القاهرة الشمالي، حيث أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، اختيار مدينة القاهرة المصرية، عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022.

ويهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية، إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر، من خلال إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية، كما يعمل على إبراز مضامين التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة.