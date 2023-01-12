وزيرة الثقافة تترأس اجتماعا لمناقشة استعدادات معرض القاهرة الدولي للكتاب

ترأست الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اجتماع قيادات ‏الوزارة، لمناقشة العديد من المحاور المُتعلقة ‏بمنهجية العمل بالخطة الاستثمارية خلال الفترة ‏المُقبلة، وخطة التحول الرقمي لقطاعات الوزارة، والاستفادة من المستحدثات التكنولوجية للتسويق لمنتجات الحرف التراثية واليدوية، ومستنسخات الفنون التشكيلية والسعي لفتح المزيد من الأسواق داخليا وخارجيا.

الاستعدادات لمعرض الكتاب

كما ناقش الاجتماع الاستعدادات لمعرض الكتاب وخطة خفض وترشيد الأنفاق في ظل القرارات الأخيرة الصادرة ‏من مجلس الوزراء على خلفية تداعيات الأزمة الاقتصادية ‏العالمية، ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، إلى الاهتمام بالمحتوى وجودة المنتج الثقافي المقدم للجمهور وإيجاد ‏حلول مبتكرة لخفض النفقات تُسهم في سير العمل بصورة ‏طبيعية تحقق الأهداف المرجوة منها.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات التي طرحها ‏رؤساء ‏وهيئات قطاعات الوزارة، والتي يجري الإعداد ‏لتنفيذها ضمن خطة كل قطاع، بينها الوقوف على الترتيبات النهائية لانطلاق النًسخة الرابعة والخمسين من ‏معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تستضيفه القاهرة في ‏الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2023، حيث استعرض الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ما سيشهده المعرض هذا العام من أنشطة مستحدثه ولقاءات فكرية متنوعة بحضور رموز الأدب والفكر والفن والسياسة والرياضة من مصر والعالم، وشعار المعرض الذي يدور حول دور الثقافة في بناء الوعي وترسيخ الهوية، وكذلك خطة وزارة الثقافة لطرح إصداراتها بأسعار مخفضة خلال معرض الكتاب.

خطة قطاع الفنون التشكيلية

كما اطلعت وزيرة الثقافة على خطة قطاع الفنون التشكيلية فيما يتعلق بانتهاء العمل بمجمع 15 مايو للفنون، وجاهزيته للافتتاح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وسير العمل في متحفي «سراي الجزيرة والفن الحديث»، عقب الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة مطلع العام.

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر لقيادات الوزارة على الجهد ‏الكبير المتميز الذي شهدته قطاعات وزارة الثقافة خلال الأشهر الأخيرة، والتي توجت بعدد من الفعاليات‏ والافتتاحات الكبرى، بينها قصر ثقافة روض الفرج، والمكتبة ‏المركزية بأكاديمية الفنون، واستكمال العديد من المشروعات وعلى رأسها «مسرح مصر ومسرح السامر».

حضر الاجتماع الدكتور هشام عزمي، أمين ‏عام المجلس الأعلى للثقافة، المهندس محمد أبو سعدة، رئيس ‏الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتورة نيفين محمد، ‏رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتور وليد قانوش، ‏رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الدكتورة كرمة ‏سامي، رئيس المركز القومي للترجمة، الدكتور مجدي ‏صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، المخرج هشام عطوة، ‏رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، المخرج خالد جلال، ‏رئيس شؤون الإنتاج الثقافي، الدكتور هاني أبو الحسن، ‏رئيس صندوق التنمية الثقافية، أحمد سعودي، مدير مكتب ‏وزير الثقافة.