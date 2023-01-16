محافظ الشرقية يبحث مع شركة زراعية توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ممثل إحدى الشركات الوطنية للزراعات المحمية بالعاشر من رمضان، وذلك لبحث ومناقشة أوجه التنسيق والتعاون لعرض وبيع منتجاتها الزراعية للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على تواجد سيارات الشركة محملة بكل المنتجات الزراعية التي تنتجها الشركة، وذلك بجوار معارض «أهلا رمضان» المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتكون في متناول الجميع، وذلك لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين محدودي الدخل وابتهاجا بالشهر الفضيل.

الانتهاء من تجهيز معارض «أهلا رمضان»

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة انتهت من تجهيز معارض «أهلا رمضان» بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديريتي التموين والزراعة والغرفة التجارية وكبار تجار الجملة، إضافة إلي منافذ القوات المسلحة وأمان المنتشرة بنطاق المحافظة للوصول إلي المواطنين الأكثر احتياجا ورفع العب والمعاناة عن كاهلهم.

توافر السلع بأسعار مخفصة

وفي السياق ذاته، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على معارض «أهلا رمضان» المقامة بنطاق المحافظة، للتأكد من جاهزيتها بطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تخفيض من 10 إلى 30٪ عن الأسواق، وذلك لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

ووجه المحافظ فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بضرورة التنسيق المستمر مع رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.