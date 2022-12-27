أمين الغرف التجارية لـ قناة الحياة: توفير سلع بأسعار مخفضة للمواطنين في رمضان

أكد الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه حضر اجتماع مع 120 من كبار المنتجين والمصدرين والمستوردين مع وزراء التموين والتجارة والصناعة.

اجتماعات لوضع خطة عمل شهر رمضان المبارك

وأوضح عز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنهم عقدوا اجتماعات أمس مع وزير التجارة لوضع خطة عمل شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أنه حضر اجتماع أول أمس مع رئيس الحكومة ووزراء التجارة والصناعة والتموين والزراعة ومحافظ البنك المركزي للاستعداد لشهر رمضان المبارك.

توفير سلع مخفضة للمواطنين في 27 محافظة

ولفت إلى أن هذه الاجتماعات تهدف إلى توفير الخامات اللازمة للمصانع المصرية للعمل بكامل طاقتها، وتحقيق الوفرة وزيادة العرض عن الطلب لتستقر الأسعار، وتقديم خصومات وآليات لتوفير سلع مخفضة للمواطنين في 27 محافظة.

ولفت إلى أنه جرى التوافق على إنشاء الغرف التجارية لمنافذ في كل المحافظات، ويحدد المصنعون سلعا وماركات بعينها من قائمة ما ينتجونه ويقدمونه بخصومات عالية جدًا، لافتًا إلى أن هذه الخصومات ستكون بسبب عدم وجود مصاريف نقل وأماكن بيع وتاجر جملة، وبتوفير المحافظات لأماكن مجانية لهذه المعارض تنخفض أسعار السلع بنسبة 20%.