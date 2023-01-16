وزيرة التخطيط تغادر القاهرة للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا

تغادر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، إلى دافوس السويسرية للمشاركة بأعمال النسخة الـ 53 للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان «التعاون في عالم منقسم»، بمشاركة 52 رئيس دولة وحكومة وعدد من وزراء المالية والرؤساء التنفيذين.

تمكين الاستثمار في التحول من صافي الصفر

وتشمل أجندة مشاركات وزيرة التخطيط خلال فعاليات المنتدى، المشاركة بجلسة حول تمكين الاستثمار في التحول من صافي الصفر، بالإضافة إلى المشاركة بالمائدة المستديرة المنعقدة تحت عنوان التخطيط للدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف COP، إلى جانب مشاركتها بحوار أصحاب المصلحة بعنوان «بين السيولة والهشاشة: الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط»، كما تشارك بحوار حول عشاء تغير المناخ في الشرق الأوسط، وكذا مشاركتها بجلسة استراتيجية حول مستقبل النمو.

لقاء بعدد من وزراء الدول الأخرى

وتضم أجندة الدكتورة هالة السعيد خلال تواجدها بدافوس لقاءات بعدد من وزراء الدول الأخرى، وتتمثل أبرزها في لقاء وزير الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى وزير الدولة في المستشارية الاتحادية الألمانية، إلى جانب لقاء وزير التخطيط والمالية بزامبيا.

لقاءات الرؤساء التنفيذيين للشركات وممثلي مؤسسات دولية

كما من المقرر أن تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع الرؤساء التنفيذيين للشركات وممثلي مؤسسات دولية، إذ تتضمن لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا، فضلًا عن لقاء برئيس Google لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تلتقي سعدية زاهيدي العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب لقاء الرئيس التنفيذي لمجموعة أداني، ولقاء نائب رئيس شركة بلاك روك، بالإضافة إلى لقاء سيدتها بأخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتتضمن سلسلة لقاءات الوزيرة كذلك لقاء بالشريك الإداري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة BAIN، وآخر بدينا باول المدير الإداري والشريك في بنك جولدن مان ساكس، فضلًا عن لقاء بالرئيس التنفيذي لشركة إنفيجن جروب، وكذا لقاء الرئيس التنفيذي لشركة كورسيرا، إلى جانب لقاء الرؤساء التنفيذيين لشركة هانيويل، وبنك HSBC أوروبا، وكذلك لقاء مع أميت لوهيا نائب رئيس مؤسسة إندوراما.

كما تشارك السعيد خلال فعاليات المؤتمر بالمائدة المستديرة لاسترازينيكا، إلى جانب مشاركتها بحدث مجموعة ماجد الفطيم بعنوان باروميتر التكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.