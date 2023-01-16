مسؤول بالأمم المتحدة: اليمنيون يواجهون صعوبات في وصول المساعدات الإنسانية

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية، إن اليمنيين يواجهون صعوبات إنسانية، والحالة الأمنية تجعل العمل الإنساني صعبًا، موضحًا أنه توجد صعوبات في وصول المساعدات الإنسانية منها المعوقات البيروقراطية التي تفرض قيودًا كثيرة على تحرك العاملين الإنسانيين، وتأخر في إصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل، ما يعطل وصول المساعدات الضرورية والعاجلة.

تمنع النساء اليمنيات من التحرك بدون «مِحرِم»

وأعرب «جريفيث»، في كلمته خلال جلسة إحاطة مجلس الأمن حول الأوضاع فى اليمن، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، عن قلقه من فرض شروط صارمة، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، ما يشكل ضررًا في عمليات المساعدة، إذ تمنع النساء اليمنيات من التحرك بدون «مِحرِم» داخل البلاد وخارجها، وهو ما يكبح عمل موظفي الأمم المتحدة ويقيّد مشاركة العاملات الإنسانيات ويضر بتنفيذ البرامج لمد يد العون للمستضعفين في اليمن، وهن النساء والفتيات أكثر الفئات تضررًا.

وصف الأوضاع في المحافظات اليمنية بـ«المعقدة»

ووصف وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية الأوضاع في المحافظات اليمنية بـ«المعقدة» والمتغيرة، ورغم الجهود المبذولة إلا أننا لم نر أي تغير ملموس، مشيرًا إلى أنه يجرى العمل مع السلطات للتوصل إلى مسار مقبول نحو الأمام.

وذكر أن وكالة المساعدة العامة التابعة للأمم المتحدة أبلغت العام الماضي عن 150 حادث عنف ضد العاملين الإنسانيين وقعت في مناطق تحت سيطرة الحكومة، بعدما تعرّض مكتب منظمة إنسانية غير حكومية للهجوم الشهر الماضي في محافظة عدن.