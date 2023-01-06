مراسلة «القاهرة الإخبارية»: إدانات واسعة في الأمم المتحدة لاقتحام المسجد الأقصى

كشفت ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله تفاصيل جلسة مجلس الأمن الطارئة بخصوص فلسطين، مؤكدة وجود إدانات واسعة من الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي؛ رفضًا لما يحدث في الأراضي الفلسطينية واقتحام المسجد الأقصى.

الجميع يتحدث ويدين

وأوضحت السلامين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميمة تمام عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن الجميع يتحدث ويدين وأنه اذا حدث شيء على أرض الواقع فلن يكون هناك ردع لقوى الاحتلال التي تعتدي على مناطق القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

وأشارت إلى أنه تحدث على ضرورة احترام الجميع لحقوق الفلسطينين، وأن الجميع تحدث عن حق تقرير المصير وحل الدولتين ولكنها غير موجودة على أرض الواقع، لأنهم يعطوا الأولوية لدولة الاحتلال.

طالب بوضع عقوبات على دولة الاحتلال من أجل ردعها

وانتقد مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة تغريدة نتنياهو التي زعم فيها استمرار البناء والاستيطان على الأراضي الفلسطينية، متسائلًا عمن يمكنه ردع هذه الحكومة، مطالبًا بفرض عقوبات على دولة الاحتلال من أجل ردعها.

وكان مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة طارئة لبحث التطورات الأخيرة في القدس، بعدما دخل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باحة المسجد الأقصى بعد توليه منصبه مؤخرا.