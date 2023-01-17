مواعيد القطارات على خط «الإسكندرية - القاهرة».. اعرفها بالتفصيل  

كشفت هيئة السكة الحديد، عن مواعيد القطارات 2023 من الإسكندرية - القاهرة، لافته إلى بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي لتلبية رغبات المسافرين من الشركات السياحة وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة، كما تقرر تشغيل 4 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلى أسوان والعكس، اعتبارًا من يوم 26 يناير الجاري حتى يوم 25 من شهر فبراير.

التفاصيل الكاملة لمواعيد القطارات 2023 من الإسكندرية - القاهرة

وترصد «الوطن» في السطور التالية، في إطار دورها الخدمي، مواعيد القطارات 2023 من الإسكندرية - القاهرة، وفق المواعيد المُعلنة من قبل هيئة السكة الحديد وهي الآتي:

1- موعد قيام قطار رقم 902 الإسكندرية - القاهرة هو الساعة 6.00 صباحًا.

2- موعد قيام قطار رقم 906 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: الساعة السابعة صباحًا.

3- موعد قيام قطار رقم 904 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: الساعة 8.00 صباحًا.

4- موعد قيام قطار رقم 900 الإسكندرية - القاهرة: الساعة 8.15 صباحًا.

5- موعد قيام قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة: الساعة 11.30 صباحًا.

6- موعد قيام قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة: الساعة 1:00 ظهرًا.

7- موعد قيام قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر: الساعة 2:00 ظهرًا.

8- موعد قيام قطار رقم 918 الإسكندرية - القاهرة: الساعة 3:00 عصرًا.

9- موعد قيام قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة: الساعة 3:30 مساءً.

10- موعد قيام قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط «مكيف - مميز»: الساعة 3:40 مساءً.

11- موعد قيام قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان: الساعة 5:00 مساءً.

12- موعد قيام قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف- مميز»: الساعة 5:20 مساءً.

13- موعد قيام قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة: الساعة 18.00 مساءً.

14- موعد قيام قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP: الساعة 19.00 مساءً.

خدمات تقدمها هيئة السكة الحديد لذوي الهمم وكبار السن

وفي سياق متصل، حددت هيئة السكة الحديد، مجموعة من الخدمات التي تقدمها لذوي الهمم وكبار السن وهي الآتي:

- عربات جولف لنقل كبار السن وذوي الهمم.

- شبابيك مخصصة لذوي الهمم وكبار السن.

- بوابات إلكترونية مخصصة لعبور كبار السن وذوي الهمم.

- كراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الهمم.