مواعيد وأسعار القطارات المكيفة «بحري وقبلي» في إجازة عيد الميلاد

يقضي المصريون إجازة عيد الميلاد المجيد، التي جرى إقرارها، غدا الأحد، بدلا من اليوم السبت، ما يجعل الفرصة مناسبة للسفر، سواء لقضاء الإجازة بإحدى المحافظات الدافئة، أو لزيارة الأهل في مسقط الرأس، وقضاء العيد معهم.

وتستعرض «الوطن»، مواعيد وأسعار القطارات المكيفة والروسي بين الوجهات المختلفة، بداية من محطة القيام حتى محطة الوصول، وفقا للهيئة العامة للسكك الحديدية.

مواعيد قطارات وجه بحري

رحلة قطارات الوجه البحرى من محطة قيام القاهرة، وصولا لمحطة الإسكندرية، تأتي مواعيدها كالتالي:

قطار رقم 89 مكيف، موعد القيام الساعة 11:15 صباحا، ووصول الساعة ظهرا.

قطار رقم 913 مكيف، موعد قيام الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 901 مكيف موعد قيام الساعة 8.10 صباحا.

قطار رقم 917 مكيف موعد قيام الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 935 مكيف قيام الساعة 10.3 مساء

قطار رقم 919 مكيف موعد قيام الساعة 14.25 ظهرا

أسعار قطارات الوجه البحرى

- القاهرة للإسكندرية 130 جنيها للدرجة الأولى، 104 جنيهات للدرجة الثانية.

- القاهرة لدمنهور 62 جنيها، للدرجة الأولى، و46 جنيها، للدرجة الثانية.

مواعيد قطارات الوجه القبلي

وتأتي مواعيد قطارات رحلة قطارات الوجه القبلي من محطة رمسيس، للقيام، وصولا إلى مختلف محافظات صعيد مصر، نهاية بمحطة أسوان.

قطار رقم 2011 مكيف، موعد قيام الساعة 5.15 صباحا من محطة القاهرة.

قطار رقم 977 مكيف موعد قيام الساعة 19.25 مساء.

قطار رقم 981 مكيف موعد قيام الساعة 5.30 صباحا.

قطار رقم 971 مكيف موعد قيام الساعة 5.20 صباحا.

قطار رقم 983 مكيف موعد قيام الساعة 7.30 صباحا.

قطار رقم 871 مكيف موعد قيام الساعة 3.20 صباحا.

قطار رقم 2013 مكيف موعد قيام الساعة 14.30 ظهرا.

أسعار القطارات بالوجه القبلي

- القاهرة لأسوان درجة أولى مكيفة 306 جنيهات، والدرجة الثانية المكيفة 197 جنيها.

- القاهرة لأسيوط 178 جنيها، درجة أولى مكيفة، و124 جنيها للدرجة الثانية.

- القاهرة للأقصر 254 جنيها للدرجة الأولى المكيفة، و171 جنيها للدرجة الثانية المكيفة.

- القاهرة المنيا 140 جنيها للدرجة الأولى، و104 جنيهات للدرجة الثانية.

- القاهرة لبني سويف 88 جنيها للدرجة الأولى، و67 جنيها للدرجة الثانية.

- القاهرة لسوهاج 202 جنيه للدرجة الأولى، و140 جنيها للدرجة الثانية.

- القاهرة إلى قنا 192 جنيها للدرجة الأولى، و114 جنيها للدرجة الثانية.