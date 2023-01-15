السكة الحديد تعلن تعديلات في مواعيد قطارات بحري خلال شهر رمضان

أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء الاستعدادات الأولية لاستقبال شهر رمضان 2023، من خلال تجهيز القطارات، وتشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها عبر أرصفة المحطات، وتجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة في المحطات الرئيسية ذات الكثافات العالية، علاوة على تجهيز وحدات إسعاف متنقلة بالمحطات؛ لعلاج الحالات المرضية المفاجأة مجانا، وسط تنفيذ إجراءات مشددة؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

إدخال تعديلات على مواعيد قطارات بحري خلال شهر رمضان 2023

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أنه سيتم إدخال تعديلات على مواعيد بعض قطارات بحري، خلال شهر رمضان 2023، لتناسب مواعيد الإفطار طوال الشهر الكريم، وخاصة على خط «القاهرة - الإسكندرية»، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على مدار الـ24 ساعة بشكل يومي طوال شهر رمضان، وأنّ هناك تعليمات مشددة لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للوقاية من فيروس كورونا، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بشكل يومي، للحد من انتشار كورونا.

طوارئ في ورش الصيانة لتجهيز قطارات إضافية تعمل خلال شهر رمضان

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم رفع حالة الطوارئ القصوى داخل جميع ورش الصيانة، لتجهيز قطارات إضافية تعمل على جميع خطوط السكة الحديد، طوال شهر رمضان 2023، وقت الذروة، لمنع حدوث أى زحام على أرصفة المحطات، موضحا أنه لا يوجد تعديلات على مواعيد القطارات العاملة على خطوط الصعيد طوال شهر رمضان، كون رحلاتها طويلة بالأساس ويصعب إجراء تعديلات تتماشى مع مواعيد الإفطار حيث سيضطر ركابها للإفطار داخل القطارات.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير القطارات خلال شهر رمضان 2023

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمحطة رمسيس تكون متصلة بنحو 11 غرفة عمليات فرعية بالعديد من المحطات الرئيسية في المحافظات لمتابعة سير حركة القطارات على جميع خطوط السكة الحديد؛ لمواجهة أي أعطال قد تحدث، وخاصة أثناء الإفطار والتشديد على استمرار تشغيل القطارات وانتظامها طوال اليوم وتنفيذ كافة الإجراءات لمواجهة كورونا، مؤكدا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات.