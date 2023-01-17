متحدث صندوق تحيا مصر: نقدم حزمة متكاملة من الخدمات طوال العام

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، إنَّ فكرة إنشاء الصندوق الأساسية تتلخص في تقديم الدعم الغذائي، وتوفير خدمة صحية بشكل متكامل في أدق الظروف وأصعب الأوقات، إلى جانب تقديم أدوات الإنتاج التي تدعم الأُسر الأولى بالرعاية لتوفير مصدر دخل لهم، وصولًا إلى فكرة توفير «سكن كريم»، بحيث يكون هناك حزمة متكاملة من الخدمات نقدمها طوال العام، والعمل على تكثيف أدائنا خاصة خلال فترات الأزمات التي من الممكن أن تمر بها محافظة بعينها أو على مستوى الدولة بشكل عام.

«تحيا مصر» لديه أكبر مجموعة من الأنشطة الخدمية

وأضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أنَّ صندوق تحيا مصر لديه أكبر مجموعة من الأنشطة الخدمية التي يتم تقديمها، مشيرًا إلى أنَّ الصندوق يقدم كل المبادرات والأنشطة المتنوعة في كل محافظة على مدار حوالي أسبوع بداية من توفير الدعم الغذائي.

وأوضح أنَّه يتمّ حصر عدد الأُسر الأولى بالرعاية داخل المحافظة الواحدة، ومعرفة الخدمات المقدمة بها من خلال شركائنا من مؤسسات المجتمع المدني، حتى لا نكرر الجهود علاوة على استهداف أُسر بعينها لم تحصل على الدعم من القافلة السابقة لنا.

معارض «تحيا مصر» لتوفير الملابس

وأشار المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، إلى حرص الصندوق على تنظيم مجموعة من المعارض الخاصة بتوفير الملابس الجديدة لـ شباب الجامعات والأُسر المستحقة قبل بداية كل عام دراسي، بحيث يكون هناك حزمة متكاملة من الخدمات.