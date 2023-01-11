ياسر جلال يتبرع بـ3 ملايين جنيه لصالح تحيا مصر (صورة)

أعلن الفنان ياسر جلال، عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، اليوم، وتعد المرة الأولى التي يعلن فيها عن وجهة التبرع وكشف أسباب ذلك.

وأضاف ياسر جلال، في بيانٍ: «المرة ديه بعلن عن الجهة والمبلغ اللي اتبرعت بيه، لأني بتمنى إن كلنا نشترك، ونعمل اللي نقدر عليه، وبدعي زملائي النجوم أنهم يتبرعوا باللي يقدروا عليه، عارف إن في منهم عمل الموضوع قبل كده، بس لو عملوا ده تاني يبقي شيء عظيم».

وتابع ياسر جلال كلامه: «يعلم ربنا إن السبب اللي خلاني أعمل كده هو الأزمة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي، أنا راجل لا غاوي شهرة ولا نجومية، أنا بشتغل وبخلص شغلي وبروح أقعد مع مراتي وأولادي، وبعمل ده لأن كلنا شايفين إن البلد بيمر أزمة كبيرة، والعالم كله بيمر بأزمة كبيرة، وإن شاء الله الأزمة تعدي لما كلنا نقف جنب بعض»، وحرص على إنهاء حديثه بالدعاء لمصر.

يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال، مسلسل الاختيار 3 في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، شاركه البطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز، وعدد كبير من نجوم الفن.