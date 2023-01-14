أحمد موسى: تبرع ياسر جلال لصندوق تحيا مصر دليل على حبه لبلده

وجّه الإعلامي أحمد موسى، الشكر والتحية للفنان ياسر جلال لتبرعه لصندوق تحيا مصر، مضيفا: «عادة يتبرع في السر ولا يعلن».

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ياسر جلال لم يعلن عن تبرعه لصندوق تحيا مصر.

وتابع أن الفنان ياسر جلال اضطر للإعلان عن التبرع لصندوق تحيا مصر، بعدما توجه إلى أحد البنوك للتبرع، معلقا: «رسالة إيجابية للناس لتسير على خطاه».

وأوضح أن ياسر جلال لا يحتاج شهرة ولا نجومية إلا أنه يحب بلده ويقف بجوارها، موضحا أنه ملتزم ويعمل لصالح مصر.

زيارة رئيس الوزراء لشمال سيناء

كما تطرق إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، لمحافظة شمال سيناء، يرافقه 7 وزراء، بالإضافة إلى جولة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشددًا على أنها تؤكد عودة الحياة الطبيعية لسيناء كما كانت عليه في عام 2010.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء تفقد المشروعات التنموية في العريش والشيخ زويد، بالإضافة أيضا إلى لقاء الأهالي، كما أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة أجرى جولة في شوارع الشيخ زويد، وهو ما يؤكد أن الحياة عادت بشكل كامل هناك.

وأوضح أن رئيس الوزراء تفقد أكثر من مشروع داخل شمال سيناء، لافتا إلى أن عمليات التنمية مستمرة في سيناء بمختلف المجالات ومع الوزراء من الصحة والتعليم العالي والكهرباء التموين.

وأوضح أن كل ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في سيناء لم يأت من فراغ ولهذا عادت الحياة لها بشكل طبيعي وتوفير الأمن والأمان للمواطن في محافظات سيناء، مشيرا إلى أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة تجول في الشوارع، قائلا: «الوضع الآن حياة طبيعة وكل منطقة تعود لها الحياة الطبيعية كما كانت في عام 2010 وأفضل كمان من 2010.. الشيخ زويد ورفح والعريش والمدن الرئيسية في شمال سيناء تعيش حياة طبيعية نتيجة تضحيات كبيرة جدا من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من أجل أن تكون سيناء كما ظهرت اليوم في جولة رئيس الوزراء».