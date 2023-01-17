بشرى لأصحاب عربات الطعام المتنقلة.. تخصيص أماكن بالمدن وتسهيل الترخيص

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية ستخصص عدد كبير من اجتماعاتها في دور الانعقاد الحالي لمناقشة ملف «عربات الطعام المتنقلة»، لا سيما في ظل التعديل القانوني المقدم من شخص و60 عضوا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة بعد أن واجه العديد من الإشكاليات في عملية التطبيق

عربات الطعام المتنقلة

وقال النائب محمد كمال مرعي في تصريحات لـ«الوطن»: إن اللجنة على مدار هذا الأسبوع عقدت عدة اجتماعات وانتهت إلى ضرورة مطالبة رؤساء أجهزة المدن الجديدة بتخصيص أماكن لعربات الطعام المتنقلة، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب ولتحقيق منظومة التنمية التي تتجه لها الدولة بخفض أعداد البطالة.

مشروعات النواب تناقش تعديلات قانون عربات الطعام

وأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب قائلا: التعديلات المقدمة على قانون عربات الطعام تستهدف إضافة نصا قانونيا ملزما للمدن الجديدة بتوفير مناطق لتنفيذ مشروعات عربات الطعام المتنقلة، فضلا عن ضرورة إتاحة مزيد من التيسيرات أمام الشباب لإقامة مشروع عربات الطعام المتنقلة، لافتا إلى توقيع بروتوكول بين وزارتيالتنمية المحلية والشباب بشأن عربات الطعام المتنقلة عبر منصة إلكترونية للتسهيل على الشباب في توفير فرص عمل.

وشدد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، على أهمية القانون رقم 152 لسنة 2020 للمشروعات، والذي يتضمن حزمة من حوافز لدعم المشروعات الصغيرة ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل القطاع الرسمي، قائلا: هناك 7 الآف شاب تقدموا بطلب لترخيص عربة الطعام المتنقلة في الفترة الأخيرة، وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والتنمية المحلية بشأن عربات الطعام المتنقلة.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب قائلا: نستهدف من خلال المناقشات أهمية الحفاظ علي الهوية البصرية في كل محافظة لعربات الطعام المتنقلة بحيث تختلف من الغربية عن كفر الشيخ عن القاهرة، وهو ما سيميز كل محافظة عن مثيلاتها.