محافظ كفر الشيخ يشهد القرعة العلنية لمشروع عربات الطعام

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، القرعة العلنية الخاصة بمشروع عربات الطعام، بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء تامر محمد سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اللواء سعيد عمارة، وأشرف عبدالونيس، وهالة أبو السعد، والدكتورة منى عبد العاطي، والمتقدمين بأوراقهم لإقامة تلك المشروعات «مأكولات، مشروبات، تسالي».

إجراء القرعة العلنية

وأسفرت القرعة عن اختيار 6 عربات للشباب بحدائق طريق صبري القاضي، و 3 عربات الطعام في مسار العائلة المقدسة، وفي مركز دسوق 6 عربات في الحديقة الرومانية، و6 عربات على كورنيش النيل.

الدولة توفر فرص عمل للشباب

وأوضح المحافظ ، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في الحفاظ على مواردها ومتابعة المشروعات ووضع تصور مميز لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها للارتقاء بالمحافظة، ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم موارد المحافظة.

الشفافية في الاختيار

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن هدف القرعة العلنية مزيد من الشفافية وإعطاء كل ذي حق حقه بحيادية، مؤكداً أن مشروع عربات الطعام المتنقلة نواة خصبة لخلق فرص عمل جديدة للشباب داخل محافظة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه يمنع التحويط على عربات الطعام أو استغلال الأماكن المدعمة من المحافظة لصالح صاحب النشاط، ويلتزم الشباب بعمل مجلس أمناء لهم تحت إشراف المحافظة «مشرف من المحافظة»، للحفاظ على نظافة المنشأة ونظافة الحديقة ودورات المياه.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك مخططًا لتكرار تلك التجربة الرائدة في خلق فرص عمل للشباب، وحسن استغلال الحدائق العامة وتطويرها وأنه يوجد أكثر من حديقة يتم تجهيزها لاستكمال البنية الحضارية، وطمأن الشباب بأن من لم يحالفه الحظ ولم يتم اختياره عن طريق القرعة العلنية سيتم إجراء قرعة أخرى على إحدى الحدائق، والتي يتم تجهيزها فور الانتهاء من إجراءات إعدادها.