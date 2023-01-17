افتتاح أكبر مصنع «غزل» في العالم بمدينة المحلة.. ينتج 30 طنا يوميا

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح أكبر مصنع غزل في العالم، التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، وذلك بعد الانتهاء منه في العام الماضي.

وتفقد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، تحديث البنية التحتية للمصانع، وعلى رأسها مصنع غزل «1»، الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك تنفيذا لخطة وزارة قطاع الأعمال العام، بإعادة هيكله وتطوير الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز الـ23 مليار جنيه.

معلومات عن أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزل

وفي النصف الثاني من العام الماضي، انتهت أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي وتركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث في العالم، داخل المصنع، الذي يقام على مساحة كبيرة ويعتبر أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزل بطاقة تصل تقريبا 30 طن غزل في يوم، على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة.

ويتسع المصنع لـ182 ألف مردن غزل، وكان من المفترض، بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022، فيما وتقدر تكلفة الأعمال الإنشائية، تقريبا 780 مليون جنيه غير قيمة الماكينات، بعد أن تم توقيع عقد الإنشاء كان في 9 يوليو عام 2020 الماضي.