كل ما تود معرفته عن برنامج تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج

حدد الدكتور محمد الجوهري، القائم بأعمال رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، والتي بدأت الدراسة بها لأول مرة هذا العام، التفاصيل الخاصة ببرنامج تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تخريج تكنولوجيين وفنيين متميزين في مجال صناعة الغزل والنسيج وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأضاف الدكتور محمد الجوهري لـ«الوطن»، أن البرنامج يهدف أيضاً لفهم أساسيات الإدارة والاقتصاد والتسويق للمنسوجات والعوامل المؤثرة عليها، والإلمام بالتراكيب النسيجية والبنائية لجميع أنواع الأقمشة، وفهم التقنيات الحديثة الخاصة بتكنولوجيا الإنتاج لصناعات الغزل والنسيج والتريكو والسجاد.

جامعة برج العرب التكنولوجية تهدف إعداد خريجين أكفاء قادرين على الإبداع

أيضاً يهدف البرنامج لإستيعاب طبيعة الخامات النسجية وخواصها وطرق إنتاجها وتأثيرها على خواص المنتج النهائي، ودراسة العلوم الأساسية واللغات والعلوم النفسية والإجتماعية بما يخدم مجالات الغزل والنسيج والتريكو.

وعن رسالة الجامعة، أكد الدكتور محمد الجوهري، أن جامعة برج العرب التكنولوجية تهدف إعداد خريجين أكفاء قادرين على الإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي باستخدام نظام التعليم القائم علي الجدارات في المجالات التكنولوجية المتعددة، كما تساهم الجامعة في التطوير التكنولوجي عن طريق البحث العلمي التطبيقي وخدمة المجتمع بالتعاون مع قطاعات الأعمال المتخصصة.

مجالات عمل خريجي البرنامج

وأشار إلى أن مجالات العمل في مجال الغزل، تتيح للخريج العمل في تشغيل وصيانة الماكينات والأجهزة والمعدات الخاصة بجميع المراحل التنفيذية لإنتاج الخيوط، وفي مجال النسيج التعامل مع المراحل المختلفة لإنتاج المسنوجات، وفي مجال التريكو، العمل في التشغيل والصيانة للماكينات ذات الأساليب المختلفة نتاج أقمشة التريكز بأنواعها.

وفي مجال صيانة الماكينات، يمكن العمل في أعمال التشغيل والضبط والصيانة في مجالات الغزل والنسيج والتريكو والسجاد، وفي مجال السجاد، يشمل تشغيل وصيانة ماكينات إنتاج السجاد ومفروشات الأرضيات المنسوجة وغير المنسوجة.