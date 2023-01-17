مشاركة 400 طالب في مسابقة ليجو الأطفال بالمتحف المصري الكبير (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ومنى الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المتحف المصري الكبير استضاف مسابقة ليجو للأطفال عن الطاقة المتجددة».

المتحف المصري الكبير يستضيف فعاليات مسابقة «ليجو للأطفال»

واستضاف المتحف المصري الكبير فعاليات مسابقة «ليجو للأطفال» من سن 4 سنوات حتى 6 سنوات، بمشاركة أكثر من 400 طالب يمثلون 80 فريقا، وقاموا بابتكار مشروعات متميزة في مجال الطاقة النظيفة، أبرزها مشروع ميركزلس، وهو عبارة عن عمليات استرجاع الطاقة باستخدام روبوت مبرمج، ومشروع فريق أخر، وهو عبارة عن قطار كهربائي يعمل بالطاقة المتجددة، ومشروع فريق ليجو إنجنير وهو عبارة عن منظومة متكاملة بين طاقة متجددة مولدة من المياء والرياح والشمس وغيرها من المشروعات المتميزة.

مشاركة 400 طالب موزعين على 80 فريقا

وذكر أحد المشرفين على المسابقة، أنّ الأطفال يجدون حلولا لمصادر الطاقة المستدامة والنظيفة من أجل تخزينها وتوزيعها وترشيد الطاقة، لافتا إلى أنّ كل فريق يتكون من 5 طلاب، بواقع 400 طالب ممثلين في 80 فريقا، وقدموا ما تعلموه خلال رحلة التدريب التي كانت مدتها 3 أشهر سابقة، ويفهم الأطفال جيدا مصادر الطاقة وكيفية تخزينها وترشيدها ونقلها، وهو ما يعد عملا رائعا، بالإضافة إلى العمل الجماعي والوصول للمعلومة وحل المشكلات.