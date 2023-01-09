المركز الـ10 ضمن أفضل 60.. إنجازات «المتحف المصري» في 2022

بعد فوز المتحف المصري بالتحرير وحصوله على المركز الـ10 ضمن أفضل 60 متحفا لسنة 2022، وإدراجه على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي، صباح عبدالرازق، مديرة المتحف، تكشف لـ«الوطن»، أهم الإنجازات التي حققها المتحف، وأهم المعارض التي نظمها في 2022.

تطوير 22 قاعة بالمتحف

وقالت إن المتحف المصري، شهد عمليات تطوير شاملة حيث تم تطوير 22 قاعة، منها قاعات عصور ما قبل التاريخ، الدولة القديمة، العصر اليوناني الروماني، غرفة الحياة اليومية، آثار تانيس بالإضافة إلى تطوير غرفة الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون.

أهم المعارض التي نظمها المتحف في 2022

وتابعت «عبدالرازق»، أن المتحف نظم العديد من المعارض، من أبرزها معرض عن الملك توت عنخ آمون، وعائلته احتفالاً بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرتة، معرض النيل وتم عرض فيه قطع أثرية تعبر عنه وعن أهميتة، معرض لتمجيد الأسلاف ومعرض حُلى الملكة «إياح حتب» الذي تم عرضه عند مدخل المتحف لافته إلى أن المتحف كان يعرض قطع أثرية يتم عرضها لأول مره من البدروم.

ونوهت بأن المتحف المصري، يعد واحد من أهم المتاحف العالمية، ويظل محط أنظار الزائرين من مصر وكل أنحاء العالم، وما زال المتحف محتفظ بمكانتة وأهميتة، وكونة أكبر موطنا لـ نحو 150 ألف قطعة أثرية يتم عرضها بداخله.