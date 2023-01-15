المايسترو نادر عباسي يكشف استعدادات حفل المتحف المصري الكبير: 6 بروفات

وصف المايسترو نادر عباسي، الحفل الذي يقام بالمتحف المصري الكبير، يوم الجمعة المقبل، بأنه حفل ثقافي يشهد امتزاج الفن مع الحضارة المصرية والمناطق الأثرية، وهو من ضمن الحفلات التحضيرية قبل افتتاح المتحف، موضحا أن فكرة الحفل إبراز أهمية المتحف الكبير، الذي يعد أحد أكبر المتاحف الأثرية على مستوى العالم، وهدية مصر للعالم أجمع.

وكشف «عباسي»، عن أن برنامج الحفل سيتضمن موسيقى ومقتطفات عالمية ومصرية وأنواع مختلفة من الموسيقى.

استعدادات حفل نادر عباسي بالمتحف المصري الكبير

وأضاف المايسترو في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن حفل المتحف الكبير، سيتضمن نشاطات ثقافية، مشيراً إلى إجراء 6 بروفات، كل منها يستغرق 3 ساعات، وهو الوقت الكافي للتدريب والاستعداد قبل الحفل.

الترويج للسياحة المصرية

أشار إلى أن الحفل - الذي تشارك فيه أيضا السوبرانو فاطمة سعيد- له دور كبير في الترويج للسياحة المصرية، وطرح أفكار مبتكرة، وإقامة الحفلات الفنية في مصر، إضافة إلى الترويج للأماكن التاريخية والتراثية العريقة.