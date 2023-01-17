مبادرة جديدة لتيسير الزواج في بني سويف.. الشبكة لا تزيد على 20 جرام ذهب

دشن أهالي قرية باغوص بهربشنت التابعة لمركز ببا، في محافظة بني سويف، مبادرة لتيسير الزواج، والحد من المغالاة في المهور والتجهيزات، للتخفيف على العروسين وأسرتيهما، لتصبح القرية السابعة في المحافظة التي تشارك في المبادرة.

الحد الأقصى للشبكة 20 جرامًا

وتضمنت مبادرة تيسير الزواج التي دشنها الأهالي، بعض البنود الإلزامية لجميع أهالي القرية، منها الالتزام بعدم طلب شبكة تتخطى 20 جرامًا، وإلغاء النيش ولا يُكتب في القائمة، وإلغاء غرفة الأطفال ولا تُكتب في القائمة، وأن يكون عفش عش الزوجية غرفتين فقط وتُكتب بالسعر المناسب، وعدم المغالاة في ثمن ملابس العروس المقدمة من العريس وأسرته.

وقال أشرف مسعود، أحد أهالي القرية لـ«الوطن»: إننا أطلقنا مبادرة لتيسير الزواج تشمل عدم المغالاة في المهر والفرش وكذلك الشبكة، حيث تم الاتفاق على عدم زيادة الشبكة عن 20 جرامًا، وإلغاء غرف الأطفال والنيش.

يشار إلى أن قرية باغوص تعد القرية السابعة التي أطلقت مبادرة لتيسير الزواج، وعدم المغالاة في المهر والشبكة ومستلزمات الزفاف والمفروشات وغيرها، والتي تكبد الزوجين وأسرتيهما مبالغ كبيرة.

قرى أطلقت مبادرة لتيسير الزواج في بني سويف

وأطلقت عدة قرى في محافظة بني سويف مبادرات لتيسير الزواج وعدم المغالاة في المهر والشبكة ومستلزمات العروسين والفرش وغيرها وهي قرى صفط النور وبني صالح والوكلية بمركز الفشن، وقمن العروس وكفر أبجيج وبني غنيم بمركز الواسطى.