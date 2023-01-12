مبادرة لتيسير الزواج ببني سويف.. إلغاء الشبكة والنيش وزفة جهاز العروسة

دشن أهالي قرية الوكلية التابعة لمركز الفشن، جنوب محافظة بني سويف، مبادرة لتيسير الزواح، والحد من المغالاة في المهور والتجهيزات، للتخفيف على العروسين وأسرتيهما، لتصبح القرية السادسة في المحافظة التي تشارك في المبادرة.

إلغاء الشبكة وحفل الخطوبة والنيش وزفة جهاز العروسة

وتضمنت مبادرة تيسير الزواج التي دشنها الأهالي، بعض البنود الإلزامية لجميع أهالي القرية، مع تطبيق شرط جزائي 20 ألف جنيه على المخالف، ومن أبرز تلك البنود إلغاء حفل الخطوبة «الفاتحة»، وكذلك إلغاء الشبكة والنيش وزفة جهاز العروسة، وإلغاء توزيع العيش على أهالي القرية قبل الزفاف، وإلغاء عمل البسكوت للعروسين، وإلغاء مبلغ العبايات للعروسة، والاقتصاد في أطقم لبس العروسة، ومؤخر الصداق يحدد قيمته.

شرط جزائي لمخالفي المبادرة

كما تضمنت بنود المبادرة، ضرورة الاقتصاد في واجب الضيافة عند العروسين، وأن يكون الجهاز غرفة نوم وغرفة للجلوس فقط، وإلغاء حجرة الأطفال والنيش، وقاعة الأفراح غير مشروطة، توقيع غرامة 20 ألف جنيه لمن يثبت تداوله للمخدرات في الأفراح.

وقال أحمد أبو سريع، أحد أهالي القرية لـ«الوطن»، إننا أطلقنا مبادرة لتيسير الزواج تشمل استبدال شراء الذهب والشبكة بكتابة قيمة يتفق عليها بين أسرتي العروسين في القائمة، واتخذنا عدة إجراءات أخرى، ونحن الآن بصدد جمع توقيعات أهالي القرية للاتفاق على تنفيذ الشرطة الجزائي الذي يصل إلى 20 ألف جنيها، لأي مخالف وقع معنا في مبادرة تيسير الزواج.

يشار إلى أن قرية وكلية الفشن تعد القرية السادسة التي أطلقت مبادرة لتيسير الزواج، وعدم المغالاة في المهر والشبكة ومستلزمات الزفاف والمفروشات وغيرها، والتي تكبد الزوجين وأسرتيهما مبالغ كبيرة.

قرى أطلقت مبادرة لتيسير الزواج في بني سويف

وأطلقت عدة قرى في محافظة بني سويف مبادرات لتيسير الزواج وعدم المغالاة في المهر والشبكة ومستلزمات العروسين والفرش وغيرها وهي قرى صفط النور وبني صالح بمركز الفشن، وقمن العروس وكفر ابجيج وبني غنيم بمركز الواسطى.