تصدير 8 آلاف طن بضائع من موانئ البحر الأحمر

كشف المركز الإعلامي للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن هناك 7 سفن موجودة على الأرصفة اليوم الثلاثاء، وجرى تم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 712 شاحنة و38 سيارة.

8 آلاف طن صادرات

وقال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات سجلت 6000 طن بضائع، 364 شاحنة و22 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 348 شاحنة و16 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما يشهد مغادرة السفينتين الحرية 2، ودليلة.

تداول 2800 طن بضائع في ميناء نويبع

وأوضح البيان أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 2800 طن بضائع و171 شاحنة، واستقبل السفينة سينا فيما شهد بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي أيلة وبريدج وسينا وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1060 راكبا.