محافظا القاهرة والجيزة يصلان لأداء صلاة الجنازة على وزير الداخلية الأسبق

وصل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قبل قليل، لحضور صلاة الجنازة على اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، في مسجد السيدة نفيسة، بعد دقائق من وصول الجثمان إلى المسجد.

وفاة وزير الداخلية الأسبق

ويتواجد عدد كبير من أصدقاء اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق، الذي وافته المنيّة مساء أمس، عن عمر ناهز 86 عامًا، داخل أحد المستشفيات بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يخضع للرعاية الطبية منذ نحو 20 يومًا.

وأعلنت الأسرة إقامة العزاء، غدًا الأربعاء، في مسجد الشرطة بمنطقة القاهرة الجديدة.

ويشهد محيط منطقة مسجد السيدة نفيسة، وجودا أمنيًا مكثفًا من قبل الأجهزة الأمنية، حيث تم عمل كردون أمني أثناء دخول الجثمان إلى المسجد للصلاة عليه.