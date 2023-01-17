10 معلومات عن إنشاء أكبر مصنع غزل في العالم.. يعيد مصر للمنافسة بقوة

تجري الأعمال على قدم وساق داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، وتحديدًا داخل مصنع «غزل 1»، الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وذلك من أجل الانتهاء من تأسيسه وافتتاحه في نهاية العام الحالي.

وزير قطاع الأعمال يتفقد المصنع

المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، تفقد المصنع خلال زيارته إلى شركة غزل المحلة، السبت الماضي، برفقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والدكتور أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

وحرص «عصمت» على تفقد الأعمال الإنشائية في المصنع الأكبر على مستوى العالم في صناعة الغزل، ومتابعة نسب التنفيذ، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال بنهاية العام الجاري، وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

تفاصيل أكبر مصنع غزل في العالم

وكشف مسؤول في الشركة، في تصريحات لـ«الوطن» عن تفاصيل المصنع الذي يعتبر الأكبر على مستوى العالم، وهي كالتالي:

- المصنع ضمن خطة أعلن عنها الرئيس السيسي من 4 سنوات تتمضن تطوير شركات الغزل والنسيج والعمل على إعادة هذا الصناعة الهامة.

- مساحة المصنع 62 ألفا و500 متر.

- تكلفة إنشاء المصنع 780 مليون جنيه بخلاف الماكينات.

- ماكينات المصنع مستوردة من سويسرا وإيطاليا وألمانيا.

- ماكينات المصنع تتوافق مع التطور التكنولوجي العالمي في صناعة الغزل والنسيج، والإنتاج وفقاً للمواصفات الدولية.

- جار تدريب العاملين على نفس نوعيات الماكينات الحديثة التي سيتم تركيبها في المصنع.

- الطاقة الإنتاجية للمصنع 30 طن/يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة.

- يستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل سنوياً، بمعدل ستهلاك نحو 300 ألف قنطار قطن في العام.

- منتجات المصنع تستخدم جميع أنواع الأقطان وخاصة طويل التيلة، وهو النوع الذي يتميز به القطن المصري.

- المصنع هدفه المنافسة الدولية في صناعة الغزل، واستغلال ما تمتلكه مصر من مميزات عالمية في نوع القطن، وعودة الريادة المصرية في إنتاج الغزل والنسيج، ومن المقرر افتتاحه نهاية العام الجاري.