تفاصيل إنشاء أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بالمحلة.. طاقته 30 طن يوميا

مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، هي إحدى قلاع صناعة الغزل والنسيج، وأكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط، وحرصت القيادة السياسية، في الجمهورية الجديدة أن تعيد لقلعة صناعة الغزل والنسيج، مكانتها بإنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم.

أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» يجري حاليا إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، على مساحة 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة.

واضاف رحمي أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، داخل مصنع غزل 1 في النصف الثاني من العام الجاري، بتكلفة إجمالية بلغت 780 مليون جنيه، مشيرا أنه يجري حاليا تطوير مصنع غزل 4 على مساحة 24,635، وتم تسليم أول شحنة من آلات ومعدات الغزل والنسيج الحديثة بعدد 60 حاوية تضم ماكينات غزل، من كبري الشركات السويسرية، ويستوعب هذا المصنع عدد 71808 مردن غزل كومباكت بإجمالي طاقة إنتاجية 5 آلاف طن سنويا.

إحلال وتجديد مصنع غزل 6

وأكد محافظ الغربية أنه يجري حاليا إحلال وتجديد مصنع غزل 6 على مساحة 17.7 ألف متر،وبقيمة 216 مليون جنيه، لإنتاج 15 طن يومياً، يتم خلال عملية الإحلال والتجديد، حفر أنفاق جديدة للتهوية، وتركيب شبكات تبريد وتكييف جديدة.